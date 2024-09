Serie C Girone C, 5ª Giornata: la maledizione delle squadre di casa fa sprofondare l’Avellino | CLASSIFICA

CalcioWeb

Salta completamente il fattore campo nel girone meridionale della serie C e la vittima più illustre è l’Avellino che è ormai in caduta libera (3 punti in 5 gare). Il Latina ha banchettato al “Partenio” andando in vantaggio con Capanni al minuto 28; i laziali hanno sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni prima di subire la reazione dell’Avellino che, tuttavia, non è riuscito a pareggiare consegnando alla storia il risultato di 0-1.

Il turno del sabato era stato aperto da uno scialbo 0-0 tra Sorrento e Turris, mentre un gol del solito Vazquez ha permesso al Monopoli di passare sul sempre ostico campo della Cavese (0-1) e raggiungere momentaneamente la vetta della classifica in attesa delle gare di Cerignola e Benevento.

Si illude il Taranto che passa in vantaggio contro l’Altamura prima di subirne la rimonta con annesso primo successo assoluto (1-2).

Il gol vincente di D’Amico lascia il testimone dell’ultimo posto in classifica nelle mani del Taranto.

I risultati della 5ª giornata

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Messina-Casertana 2-2

Sabato 21 settembre

ore 18:30

Sorrento-Turris 0-0

ore 20:45

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Domenica 22 settembre

ore 16:15

Trapani-Juventus U23

ore 18:30

Giugliano-Catania

ore 20:45

Audace Cerignola-Potenza

Benevento-Foggia

Picerno-Crotone

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 10 Monopoli 10 Benevento 9 Catania 8 Picerno 8 Sorrento 8 Potenza 7 Crotone 6 Latina 6 ACR Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Trapani 5 Giugliano 5 Turris 5 Juventus U23 4 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2

(Audace Cerignola, Benevento, Catania, Picerno, Potenza, Crotone, Foggia, Trapani, Giugliano, Juventus U23, 1 partita in meno)