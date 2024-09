Il ritorno di Antonio Ricciari alla Dakar 2025: i dettagli sul primo test | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Dopo un anno di assenza ed il ritorno alla Rteam RalliArt, una delle scuderie più importanti d’Italia con grandi piazzamenti proprio alla Dakar, il pilota messinese di rally raid Antonio Ricciari annuncia la sua partecipazione alla Dakar 2025 che si correrà dal 3 al 17 gennaio da Bisha a Shubaytah in Arabia Saudita.

In appena due edizioni Ricciari si è piazzato nel 2022 al 35° posto nella specialità, risultando il primo fra gli equipaggi italiani in gara alla Classic; nel 2023 ha fatto ancora meglio conquistando il terzo posto assoluto fra tutti gli italiani in gara alla Dakar ed arrivando terzo anche in categoria H 2 di regolarità.

E tutto questo in una gara internazionale insidiosissima, al cospetto di avversari temibili, auto blasonate e dalla grande storia e case automobilistiche che compiono grandi investimenti.

Prima della Dakar 2025, dal 12 al 18 settembre Antonio Ricciari correrà alla II° edizione del Rally Classics Africa 2024, il rally-raid di regolarità e navigazione su 5 tappe ed a cui partecipano ben 41 team e grandi nomi dell’offroad mondiale; una corsa “propedeutica” in vista di una sempre più impegnativa Dakar, che, come ha già anticipato David Castera, il direttore del rally più massacrante e amato al mondo sarà in assoluto “fra le più dure della storia della Dakar”.

Le dichiarazioni

“Ogni volta mi sembra di aver dato tutto, ma poi il richiamo della corsa, il fascino dell’avventura, è troppo forte per resistere”, dichiara Antonio Ricciari. “Quando partecipai per la prima volta alla Dakar mi dicevano vedrai che poi ci vorrai tornare e quasi non ci credevo; invece adesso sono qui, pronto ed emozionato per questa nuova sfida. Faccio tanti sacrifici per esserci, tanta preparazione fisica, partecipo alla messa a punto della vettura, studio gli avversari, con il team elaboriamo le strategie e molto altro. Tutto questo non inizia ora con le corse, questo dentro di me è un percorso che dura da 30 anni, anzi anche più, da quando ho iniziato a correre, una maturazione lenta, consapevole ed inarrestabile”.

Al suo ritorno dal Rally Classics Africa 2024, Antonio Ricciari incontrerà la stampa, i partner e le istituzioni giovedì 26 settembre alle 19,00 nella Sala Privè del Toronero di Messina (via G. La Farina,185) e presenterà tutti i dettagli della sua nuova partecipazione alla Dakar 2025. Copilota con lui in Marocco e in Arabia Saudita sarà l’esperta Simona Morosi, già con Ricciari nell’edizione 2023 della Dakar. La loro vettura sarà un Mitsubishi Pajero v20 3200cc, un fuori strada che i tecnici di RTeam stanno rendendo ancora più performante ma sempre nel rispetto dei rigidissimi requisiti di sicurezza richiesti dalla direzione internazionale della gara.

Si tratta della stessa vettura con la quale Ricciari e Morosi hanno partecipato alla Dakar 2023 percorrendo oltre 9000 chilometri ed in grado di affrontare dune sabbiose e terreni rocciosi sempre con il massimo controllo.