Roma, Abraham ti ha già dimenticato: la frase sul derby di Milano non passa inosservata

Tammy Abraham ha vestito la maglia della Roma dal 2021 al 2024, respirando l’aria calcistica della Capitale, la gioia e le pressioni di un ambiente caldissimo e appassionato. Soprattutto durante i derby contro la Lazio, doppio appuntamento che spesso vale ‘l’intera stagione’. Eppure gli è bastato solo un derby giocato a Milano per mettere la stracittadina milanese in cima alle sue preferenze.

“La rivalità è pazzesca. Ho giocato tanti grandi derby ma niente è stato come quello di questa sera. È stata una serata speciale per noi, ce la siamo goduta insieme ai nostri tifosi“, ha dichiarato Abraham nel post gara ai microfoni della CBS. Sarà stata l’euforia per la vittoria nel finale, l’interruzione di una streak negativa che durava da 2 anni e 6 derby consecutivi, ma Abraham, arrivato a Milano da poco meno di un mese, si sente già parte integrante del Milan al punto da vivere il derby in maniera così focosa.

Ricordiamo che il calciatore è in prestito senza specifiche sul riscatto. Ritornare nella Capitale dopo queste dichiarazioni potrebbe non essere esattamente così semplice. Certe cose i tifosi se le legano al dito…