Roma, De Rossi dopo il Genoa: la beffa finale e la risposta a Totti

Beffa nel finale per la Roma nella sfida contro il Genoa. Al fischio finale il tecnico Daniele De Rossi si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Nel finale ci siamo abbassati troppo e abbiamo commesso diversi errori tecnici e persi numerosi palloni quando il Genoa spingeva e portava tanti uomini nella nostra area e avremmo potuto far loro male. La fase centrale del secondo tempo i ragazzi non mi sono piaciuti, è un peccato perché abbiamo fatto un’ottima partita guardando i numeri. Ci stava il raddoppio, dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo”. Sono le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Cosa non ha funzionato sul gol di De Winter? “Le marcature e forse un pizzico di comunicazione. Abbiamo preso gol nell’area piccola in superiorità numerica netta. C’è poco da analizzare, bisogna essere più forti mentalmente in queste situazioni”, aggiunge il tecnico romano prima di parlare del rigore non concesso a Paulo Dybala. “Ho rivisto le immagini e parlano chiaro. E’ andata così, dobbiamo provare a migliorare cosa non è andato nel secondo tempo. Il primo mi è piaciuto. Stavolta la decisione arbitrale è andata così, la prossima magari ci premierà”.

De Rossi infine si esprime sulle parole di Francesco Totti che ha detto che il suo ex compagno è un parafulmine e rischia di fare la fine di Mourinho. “Non so che intendesse, non l’ho sentito dopo l’intervista. Gli allenatori hanno tutti un ruolo simile al parafulmine. Io sono stato preso in un momento ambientale difficile però penso di essermi meritato di rimanere. Se fare la fine di Mourinho è essere mandato via perché i risultati non arrivano è il ruolo dell’allenatore”.