Roma, Lina Souloukou si dimette: da De Rossi alla scorta, il retroscena

CalcioWeb

Dopo diversi giorni piuttosto turbolenti, Lina Souloukou ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di CEO della Roma. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata odierna attraverso una nota ufficiale della società giallorossa.

Il comunicato della Roma

“L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale“.

L’esonero di De Rossi e la scorta

Le recenti tensioni che hanno portato alle dimissioni di Lina Souloukou sono nate dopo l’esonero di Daniele De Rossi. La CEO greca avrebbe giocato un ruolo importante nella vicenda e i tifosi l’hanno ritenuta la principale responsabile dell’allontanamento dell’amato ex calciatore e ormai ex allenatore. La freddezza del rapporto fra i due sarebbe stata decisiva.

La situazione si è fatta piuttosto calda e, dalla giornata di ieri, Lina Souloukou ha un servizio di scorta che la protegge da eventuali pericoli legati al suo ruolo nella Roma. Da qui, le dimissioni.