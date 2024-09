CalcioWeb

Colpo di scena in casa Roma: è Ivan Juric in nuovo allenatore. Secondo le ultime notizie il club giallorosso ha deciso di chiudere l’accordo con l’ex Torino. La decisione è arrivata dopo il clamoroso esonero in mattinata di Daniele De Rossi.

Il tecnico croato ha raggiunto la capitale mentre il suo agente Riso si trovava a Trigoria per definire i dettagli dell’intesa. Dopo il no di Stefano Pioli (pronto per l’Al Nassr), i Friedkin hanno virato sul tecnico croato. L’ufficialità è attesa a breve.