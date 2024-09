Roma, Sabatini senza filtri: “sono scandalizzato”. Frase durissima sulla questione De Rossi 

CalcioWeb

“Sono scandalizzato. C’è una comunicazione sbagliata, con tifosi e con persone. Bisogna parlarci. Questa società non ha neanche presentato il direttore sportivo… Quando una società non presenta un dirigente questo dirigente non esiste“. Parole durissime quelle spese da Walter Sabatini ai microfoni di Radio FirenzeViola.

L’ex direttore sportivo dei giallorossi rincara la dose parlando dell’esonero di De Rossi: “il licenziamento di De Rossi è un atto ostile verso una persona e una comunità, un grande rappresentante della tifoseria e un ottimo allenatore. La cosa che mi fa arrabbiare è che a Roma non guardano il calcio, ne sentono solo parlare. Non si sono accorti dei miglioramenti della squadra, come quelli visti nel primo tempo col Genoa. Io do peso ai comportamenti, perché fanno misurare l’intelligenza. Sono molto deluso, molto dispiaciuto, non mi piace vedere carriere stroncate così sulla base di un non ragionamento. Il suo licenziamento è stato un auto sabotaggio per la Roma“.