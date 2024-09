Roma, sostituto Lina Souloukou: 4 nomi in corsa, 2 sono clamorosi

CalcioWeb

In casa Roma è tornato un minimo di entusiasmo dopo la bella vittoria nella sfida del campionato di Serie A. La gara contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie ai gol di Dovbyk, Dybala e Baldanzi e la squadra si è rilanciata per le zone alte della classifica. L’impatto del tecnico Juric è stato di ottimo livello.

Dopo le dimissioni di Lina Souloukou, amministratore delegato giallorosso, la dirigenza si è messa alla ricerca di un sostituto. La situazione dell’ex Ceo della Roma era diventata insostenibile dopo le critiche della piazza per l’esonero di Daniele De Rossi.

Il sostituto

Secondo voci provenienti dall’ambiente giallorosso sono quattro le soluzioni in corsa per il sostituto. I primi due sarebbero quelli di Umberto Gandini e Giampaolo Montali, già in passato legati alla Roma.

La proprietà starebbe pensando anche a due nomi a sorpresa: Zibì Boniek e di Zvonimir Boban.