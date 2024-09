Roma, la vittoria contro l’Udinese ‘snobbata’: Juric parla di… De Rossi e Lina Souloukou

CalcioWeb

Bella vittoria della Roma nella giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese. Al fischio finale il tecnico Juric, alla prima sulla panchina giallorossa, si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo perso un po’ le distanze, ma è stata una bella risposta della squadra“. Lo ha detto il neo tecnico a Sky dopo il successo per 3-0 sull’Udinese. “Ho trovato ragazzi estremamente dispiaciuti per l’esonero di De Rossi, erano molti sinceri con me, ho apprezzato molto, a volte i giocatori lo nascondono. In questi giorni hanno lavorato bene, tanto. Importante fare prestazioni così, anche i giocatori fischiati riusciranno a cambiare la storia, i ragazzi erano dispiaciuti per l’esonero e volevano dare tutto per la Roma”, ha sottolineato Juric.

“Dove può arrivare questa squadra? Bisogna vedere se riusciamo a reggere i ritmi, oggi la risposta è stata bellissima. Hanno la capacità di fare questo tipo di calcio, abbiamo tanti nuovi che sono un po’ indietro, ma oggi le risposte ci sono state, soprattutto nel primo tempo. Mi è piaciuto tanto, ma siamo solo alla prima partita, vediamo giovedì e domenica. In queste due settimane si vedrà tanto. I due esterni? Con Daniele si aprivano anche a tre, erano abituati a certe situazioni, mi sono piaciuti sia Celik che El Shaarawy con le loro caratteristiche. Speriamo di recuperare Zalewski e avere più opzioni per cambiare, lì siamo pochi e spero si risolva in modo positivo per tutti”, ha aggiunto il tecnico giallorosso.

Le dimissioni di Lina Souloukou

“Le dimissioni del Ceo Lina Souloukou? L’ho saputo da Sky mentre ero a pranzo. Mi dispiace, sono state situazioni familiari, i figli sono al primo posto, mi dispiace umanamente per lei, è un momento molto difficile. Noi dobbiamo pensare alle partite e concentrarci su questo”, conclude Juric.