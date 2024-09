Roma-Venezia: Juric esalta i giovani giallorossi, Di Francesco non si dà pace

CalcioWeb

E’ amareggiato Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. “Questa squadra per buoni 70 minuti credo che abbia fatto una grande partita. Poi abbiamo commesso delle ingenuità e ci dispiace ma abbiamo giocato una grande gara. Abbiamo messo in difficoltà la Roma e avremmo meritato molto di più”, sono le prime parole dell’allenatore.

“Ai miei rimprovero il fatto di non aver continuato a giocare, a volte ci siamo dimenticati un po’ quello che ci aveva portato ad avere occasioni importanti -aggiunge il tecnico abruzzese-. Abbiamo avuto diverse chance per andare sul 2-0, ma se non la chiudi le qualità tecniche della Roma possono riaprire la gara. Hanno fatto gol su un tiro fortunoso e su un corner in cui ci siamo tirati la palla addosso. Abbiamo preso gol mentre stavamo facendo i cambi, peccato non essere riusciti a rimediare. Dobbiamo sbagliare meno. Torniamo a casa arrabbiati perché potevamo portare dei punti a casa. Serve maggiore continuità all’interno della gara, possiamo comunque giocarcela con chiunque”.

L’analisi di Juric

“Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, siamo stati più freschi. Ci sta perché abbiamo giocato una partita molto dispendiosa giovedì. Nella ripresa siamo passati a 4 in difesa e ci siamo trovati molto bene, poi ci aprivamo a 3 però abbiamo interpretato molto bene la partita. Chi è entrato ci ha dato una grossa mano, qualcuno lo vedevo in difficoltà ma è comprensibile dopo la gara con il Bilbao”. Così l’allenatore della Roma Ivan Juric, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 sul Venezia.

“Sono rimasto molto contento della partita col Bilbao, non è mancata la voglia di vincere e oggi nelle difficoltà lo abbiamo dimostrato ancora -aggiunge il tecnico croato-. Abbiamo attaccato tanto, non c’è niente da dire a questi ragazzi. Sono molto felice per il prosieguo. C’è tanto da migliorare, abbiamo fatto due partite fatte molto bene, questa molto bene nel secondo tempo. Si deve fare meglio nelle letture preventive, oggi lo abbiamo fatto meno però anche per merito del Venezia che gioca veramente un buon calcio”.

Infine Juric esalta la prova dei giovani giallorossi, uno di questi Niccolò Pisilli è stato autore del gol partita. “Abbiamo 4 o 5 giovani sui quali lavorare bene, sono ragazzi con talento e gamba oltre alla voglia di imparare. Ci danno un’energia pazzesca, sono belli e puri, è gente giusta”.