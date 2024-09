CalcioWeb

Nessun reintegro in squadra dopo il rifiuto del trasferimento al Galatasaray per Nicola Zalewski nella Roma. Dopo l’esonero di De Rossi e con l’arrivo di Juric la situazione non è cambiata.

Nonostante l’ottimismo che trapelava da Trigoria, il giocatore ha preso parte all’allenamento con i compagni per tutta la settimana ma di fatto rimane ai margini della squadra.