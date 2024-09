Roma, Hummels si presenta: cita due leggende e fa impazzire i tifosi

CalcioWeb

“Per me è un trasferimento davvero importante e non vedo l’ora di vivere questa esperienza. Non vedevo l’ora di giocare per questa squadra, per questo club, davanti ai tifosi allo Stadio Olimpico. Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e il mio nuovo mister. Quando ero più giovane ho giocato contro De Rossi. Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo club“. Lo ha detto il nuovo difensore della Roma, il tedesco Mats Hummels nella prima intervista ai canali ufficiali del club giallorosso. Il giocatore ha atteso molto prima di scegliere il suo nuovo club.

“Sì, volevo fare la scelta giusta. Sono davvero felice e convinto al 100%, non volevo trovarmi nella situazione di rimanere fermo e pensare che magari avrei dovuto aspettare. Sono felice della scelta che ho fatto e di essere qui ora. Onestamente avevo bisogno di tempo dopo l’ultima stagione, soprattutto dal punto di vista emotivo dato che ho lasciato il Borussia Dortmund dopo così tanto tempo. Dopo la finale di Champions League ci è voluto un po’ per riprendermi“. Lo riporta l’Adnkronos.

“Cosa mi aspetto dalla Serie A? Sono davvero curioso di scoprire la Serie A. Conosco le squadre, le ho affrontate in Champions League e in Europa League. Inoltre ho giocato contro l’Italia con la nazionale tedesca, a volte mi è andata bene e altre volte meno. Sono molto curioso di scoprire gli stadi, le squadre, il modo di giocare, le differenze rispetto a quello a cui ero abituato in Bundesliga. Per me è bello essere ancora curioso verso il calcio alla mia età. Sono davvero felice di essere qui, sono convinto che tutto andrà per il meglio“, ha aggiunto il difensore che deve riatletizzarsi.

“Sono in buone condizioni, ho lavorato duramente in estate ma è diverso rispetto ad allenarsi con la squadra. Difficile rispondere, è una situazione nuova per me, ma se dovessi descrivere come mi sento adesso ti dire che, dopo aver trascorso un periodo di vacanza, ho bisogno di alcune settimane per essere al 100%. Penso che ci vorranno 2/3 settimane per essere davvero pronto per giocare, poi spero di trovare davvero una buona condizione. Parlerò molto con lo staff tecnico, lavorerà duramente sia in campo sia in palestra. Voglio essere nelle condizioni migliori il prima possibile“.

Con l’arrivo di Hummels ed Hermoso la Roma ha un reparto difensivo solido e completo. “Lo spero e voglio farne parte. La difesa non ha subito gol in 2 partite su 3 quest’anno e questo è un ottimo dato, vuol dire che il reparto è già forte. Spero che io e Hermoso possiamo dare qualcosa in più alla difesa, ma vogliamo anche contribuire alla fase offensiva. Sono un difensore, ma mi affaccio spesso in avanti servendo assist o facendo gol. Voglio dare il mio contributo in entrambe le fasi, ma ovviamente è più importante difendere“, ha concluso.