Salernitana, Kallon squalificato per 4 giornate: il club non ci sta! La situazione

La Salernitana ha presentato ufficialmente ricorso contro la squalifica di quattro giornate inflitta a Yayah Kallon. L’attaccante è stato espulso durante il finale della partita contro la Sampdoria per aver reagito in modo irrispettoso all’ammonizione per simulazione, spingendo l’arbitro e ricevendo una multa di 1500 euro.

Il club granata ha deciso di ricorrere alla Corte Sportiva d’Appello con l’obiettivo di ridurre la squalifica da quattro a tre giornate. I legali della Salernitana, guidati dal trio Sica-Chiacchio-Fimmanò, hanno analizzato il referto arbitrale e ritengono che la sanzione sia eccessiva rispetto all’infrazione commessa.

Il club spera di riavere Kallon a disposizione per il match contro il Catanzaro, previsto per il 29 settembre.