Salernitana, novità nello staff tecnico di mister Martusciello

Continua la preparazione della Salernitana per la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Udinese in programma mercoledì alle ore 18:30. Mister Martusciello ha accolto un nuovo collaboratore tecnico nello staff granata.

Si tratta di Roberto Miggiano, classe 1964, che in passato ha guidato le formazioni Primavera di Lecce e Napoli, nonché le prime squadre di Giacomense, Pistoiese, Paganese e Viareggio in Lega Pro. In seguito ha collaborato con Inter, Watford e poi Torino. Per Miggiano, ex difensore, si tratta di un ritorno a Salerno: ha vestito la maglia della Bersagliera in 27 occasioni ufficiali nella stagione 1986/87.

Le condizioni dei calciatori

Fisioterapia per Franco Tongya. Inoltre, Andres Sfait si è sottoposto ad indagini diagnostiche presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno che hanno escluso lesioni muscolari. Le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico nei prossimi giorni.