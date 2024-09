CalcioWeb

E’ una situazione sempre più paradossale nel campionato di Serie B per la partita tra Salernitana e Pisa, valevole per la 5ª giornata del torneo cadetto. La gara, in programma alle ore 15:00, non è ancora iniziata.

Il motivo? Il problema è un guasto al Var: è saltato il collegamento. Secondo le ultime notizie la Lega e L’Aia si sono attivate per convocare due arbitri campani che possano rimpiazzare gli addetti al Var. La situazione è in continuo aggiornamento.