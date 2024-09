San Marino potrebbe qualificarsi al Mondiale 2026: ecco come

CalcioWeb

Il San Marino è stato protagonista di una bella vittoria contro Liechtenstein nel primo match della fase a gironi di Nations League. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Nicko Sensoli al 53′. Il club è tornato al successo dopo 20 anni e le prospettive per le prossime gare sono sempre più interessanti.

La UEFA Nations League concede due posti per la ‘ripescata’ del Mondiale 2026 e San Marino è pianamente in corsa per ottenere il pass. L’obiettivo per la squadra di Cevoli è quello di vincere il girone e la situazione è favorevole dopo il pareggio tra Gibilterra e Liechtenstein.

La situazione

Nel Gruppo 1 della Lega D il San Marino guida la classifica con 3 punti, poi Gibilterra e Liechtenstein a 1. Gli step per la squadra di Cevoli sono due: qualificarsi nel girone (nel prossimo match a ottobre sfida contro Gibilterra e poi due altre partite) e infine confermarsi anche ai playoff. Tutto è ancora possibile.