Sant’Agata-Reggina, calciatore colpito alle spalle: la ricostruzione

Momenti di grande tensione nel campionato di Serie D Girone I al termine della sfida tra Sant’Agata e Reggina (1-3 il risultato finale). Secondo quanto riferito da StrettoWeb, infatti, il difensore Girasole è stato colpito alle spalle da un avversario con un corpo contundente. Ad affermarlo, il DG amaranto Giuseppe Praticò.

Il fatto è accaduto al di fuori degli spogliatoi, mentre mister Pergolizzi stava parlando ad Antenna Febea. “E’ stato un buon primo tempo, non bellissimo, possiamo ancora migliorarci. Devo anche valutare il gol preso a inizio ripresa, non si può prendere. Abbiamo fatto comunque bene ma non credo che siamo a livelli massimali ancora”.

La versione di Praticò

A chiarire la situazione è stato poi Praticò: “non è calcio questo, è da stigmatizzare questo comportamento del tesserato del Sant’Agata, che ha colpito alle spalle Girasole con un corpo contundente. Per fortuna il ragazzo sta bene ma ha subito il colpo. Forse anche questo è il dilettantismo, non c’è nulla da commentare se non queste scene. Poteva finire peggio”.