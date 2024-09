Serie A, anticipi e posticipi dalla 5ª alla 13ª giornata: il derby di Milano e il ritorno di Conte allo Stadium

CalcioWeb

In attesa delle partite della Nazionale italiana, la Lega calcio di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi dalla 5ª alla 13ª giornata del massimo campionato. Il derby di Milano si giocherà domenica 22 settembre alle 20.45, mentre nel quinto turno Antonio Conte tornerà all’Allianz Stadium per Juve-Napoli in programma alle ore 18. Il big match della 7ª giornata Fiorentina-Milan è previsto alle 20.45 di domenica 6 ottobre, mentre il posticipo dell’8ª giornata, domenica alle ore 20.45, sarà Inter-Roma e il sabato alle 20,45 Juventus-Lazio.

Nel 9° turno è previsto il ‘Derby d’Italia’, Inter-Juventus che si giocherà domenica 27 ottobre alle ore 18. mentre Fiorentina-Roma è programmata per le 20,45. Nel turno infrasettimanale della 10ª giornata è previsto Milan-Napoli martedì 29 ottobre alle ore 20.45. Nell’11ª giornata si giocherà domenica alle 12,30 Napoli-Atalanta. Il derby di Torino della 12ª giornata sarà sabato alle 20.45 e nello stesso turno domenica sera si giocherà Inter-Napoli. Infine alla 13ª giornata Milan-Juventus si giocherà sabato alle ore 18.

