Serie A, anche la Fiorentina sbatte sul muro dell’Empoli | CLASSIFICA

Si è concluso a reti inviolate il derby della 6ª Giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Fiorentina. La partita è stata nel complesso equilibrata e non si sono registrate grosse occasioni da gol. La squadra di D’Aversa continua a confermarsi un muro in difesa: in 6 partite ha subito appena due gol ed è la seconda miglior difesa alle spalle della Juventus.

La Fiorentina si è schierata con una formazione offensiva già dal primo minuto: Colpani, Gudmundsson e Kouame hanno agito alle spalle di Kean. Gli ingressi nella ripresa di Beltran, Ikone, Adli e Sottil non hanno portato i frutti sperati. Finisce con uno scialbo 0-0.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta 1-1

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio 2-3

Ore 15:00

Como-Verona 3-2

Roma-Venezia 2-1

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina 0-0

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Juventus 12 Milan 11 Inter 11 Torino 11 Napoli 10 Empoli 10 Lazio 10 Udinese 10 Roma 9 Como 8 Fiorentina 7 Atalanta 7 Bologna 7 Verona 6 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2