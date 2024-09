Juventus, un altro 0-3 e difesa di ferro: Vlahovic si sblocca, Thiago Motta vola in vetta | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Juventus risponde all’Inter e vola in testa alla classifica del campionato di Serie A, in attesa delle gare di Torino e Napoli. In un clima surreale al ‘Ferraris’ per le porte chiuse dopo gli scontri del derby contro la Sampdoria, la squadra di Thiago Motta ha accelerato nel secondo tempo grazie a Vlahovic.

Nel primo tempo i ritmi sono bassi ed i bianconeri non sbloccano il risultato. Gli uomini di Gilardino si difendono bene. I primi 10 minuti della ripresa sono decisivi: Vlahovic prima sblocca il risultato su calcio di rigore e poi incrocia per il raddoppio con esultanza polemica dopo le ultime critiche. Nel finale la squadra di Motta controlla fino al definitivo 0-3 di Conceicao. Vittoria, vetta della classifica e ancora zero gol subiti per i bianconeri.

Le vittorie della Juventus in stagione sono sempre arrivate con 3 gol contro Como, Verona, Psv e adesso Genoa.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Venerdì 27 settembre

Ore 20:45

Milan-Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Ore 15:00

Udinese-Inter 2-3

Ore 18:00

Genoa-Juventus 0-3

Ore 20:45

Bologna-Atalanta

Domenica 29 settembre

Ore 12:30

Torino-Lazio

Ore 15:00

Como-Verona

Roma-Venezia

Ore 18:00

Empoli-Fiorentina

Ore 20:45

Napoli-Monza

Lunedì 30 settembre

Ore 20:45

Parma-Cagliari

Classifica Serie A

Juventus 12 Torino 11 Milan 11 Inter 11 Napoli 10 Udinese 10 Empoli 9 Lazio 7 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Atalanta 6 Bologna 6 Parma 5 Como 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2