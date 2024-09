Serie A, implementazione del Var Message: di cosa si tratta

CalcioWeb

La Lega Serie A rende noto che, in accordo con la FIGC e con l’AIA, a seguito di quanto effettuato in fase di test in occasione delle giornate 33 e 34 del Campionato di Serie A della passata stagione e del positivo utilizzo “live” in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa dello scorso 15 maggio, a partire dalla 5ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 24/25 e per tutte le prossime gare di Coppa Italia Frecciarossa e di EA SPORTS FC Supercup, tutti gli ufficiali di gara saranno dotati del c.d. “VAR Message”, che verrà integrato nell’attuale workflow operativo.

Trattasi dell’impiego di un software che permette di inviare dalla sala VOR (Video Operation Room) presso l’IBC di Lissone messaggi istantanei all’orologio «Leikr» dell’arbitro – attualmente già in dotazione per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT – garantendo un canale di comunicazione sempre attivo con il VAR, anche in caso di malfunzionamento del sistema audio vokkero in dotazione agli arbitri, che consente il collegamento audio tra ufficiali di gara designati presso i differenti impianti e le sale VOR di Lissone.

Dal VOR possono essere mandati messaggi predefiniti oppure messaggi elaborati ad hoc, affinchè, in caso di un eventuale problema audio, ogni review possa essere sempre conclusa con la massima tempestività e chiarezza in relazione a tutti i casi in cui l’IFAB prevede l’intervento del VAR.