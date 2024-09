Serie A, il Monza ferma l’Inter: botta e risposta nel finale | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sorpresa all’U-Power Stadium di Monza nel match della 4ª giornata del campionato di Serie A. Secondo passo falso in campionato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa. La gara contro l’11 di Nesta si è conclusa sul risultato di 1-1.

I padroni di casa giocano con coraggio e si schierano con Maldini, Caprari e Djuric in zona offensiva, i nerazzurri rispondono con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Nel primo tempo non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. Al 56′ entrano Dumfries, Zielinski e Taremi per Darmian, Mkhitaryan e Lautaro. L’Inter ci prova ma non conclude. All’81’ il Monza passa clamorosamente in vantaggio con un colpo di testa di Dani Mota Carvalho. La reazione dell’Inter è immediata: all’88’ è Dumfries a siglare il definitivo 1-1.

Risultati Serie A 4ª Giornata

Sabato 14 settembre

Ore 15:00

Como-Bologna 2-2

Ore 18:00

Empoli-Juventus 0-0

Ore 20:45

Milan-Venezia 4-0

Domenica 15 settembre

Ore 12:30

Genoa-Roma 1-1

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina 3-2

Torino-Lecce 0-0

Ore 18:00

Cagliari-Napoli 0-4

Ore 20:45

Monza-Inter 1-1

Lunedì 16 settembre

Ore 18:30

Parma-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Classifica Serie A

Napoli 9 Inter 8 Juventus 8 Torino 8 Udinese 7 Verona 6 Empoli 6 Atalanta 6 Milan 5 Genoa 5 Lazio 4 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2 Venezia 1