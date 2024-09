Serie A, nominato l’allenatore del mese: è la rivelazione del campionato

CalcioWeb

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore del Torino Paolo Vanoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Torino-Lecce, in programma domenica 15 settembre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L’impatto di Paolo Vanoli sulla Serie A è stato straordinario – ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Alla prima esperienza su una panchina nel massimo Campionato italiano il mister del Torino si sta imponendo per idee e metodo, portando i granata a conquistare due successi e un pareggio nelle prime tre gare stagionali. Dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Venezia, Vanoli si candida già ad essere uno degli allenatori più interessanti del Torneo, un tecnico ambizioso e in costante evoluzione, pronto a guidare il Torino verso traguardi importanti”.

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di agosto è stato assegnato all’allenatore del Torino Paolo Vanoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Torino-Lecce, in programma domenica 15 settembre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L’impatto di Paolo Vanoli sulla Serie A è stato straordinario – ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Alla prima esperienza su una panchina nel massimo Campionato italiano il mister del Torino si sta imponendo per idee e metodo, portando i granata a conquistare due successi e un pareggio nelle prime tre gare stagionali. Dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Venezia, Vanoli si candida già ad essere uno degli allenatori più interessanti del Torneo, un tecnico ambizioso e in costante evoluzione, pronto a guidare il Torino verso traguardi importanti”.