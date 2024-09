CalcioWeb

La Serie B ha definito il programma di anticipi e posticipi dalla 6ª all’8ª giornata. Il torneo cadetto entra sempre più nel vivo e lo spettacolo è sempre più assicurato per le zone alte e basse della classifica con tante squadre in lotta per obiettivi ambiziosi.

Nel primo match anticipo tra Catanzaro e Cremonese, poi Cosenza-Sassuolo e Palermo-Cesena. Domenica Frosinone-Bari. La 7ª giornata regala Modena-Sampdoria e Brescia-Cremonese.

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata