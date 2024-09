Serie B, i risultati della 6ª giornata: lo Spezia non si ferma, il Bari manda il Frosinone all’inferno | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sono andate in archivio altre 3 partite della 6ª giornata del campionato di Serie B. Continua il momento entusiasmante dello Spezia, in grado di vincere anche contro la Carrarese in una partita che ha regalato spettacolo, emozioni e gol. Il grande protagonista è stato Francesco Pio Esposito, autore di una doppietta.

Il Bari sbanca il campo del Frosinone e manda all’inferno la squadra di Vivarini. La gara si è conclusa sul risultato di 0-3 grazie ai gol realizzati da Maita, Dorval, Favilli. Il Mantova vince in pieno recupero contro il Cittadella: decisivo un gol di Mancuso.

Risultati Serie B 6ª Giornata

Venerdì 20 settembre

Ore 20:30

Catanzaro-Cremonese 1-2

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Cosenza-Sassuolo 0-1

Palermo-Cesena 0-0

Pisa-Brescia 2-1

Reggiana-Salernitana 0-0

Sampdoria-Sudtirol 1-0

Ore 18:00

Modena-Juve Stabia 3-0

Domenica 22 settembre

Ore 15:00

Frosinone-Bari 0-3

Mantova-Cittadella 1-0

Spezia Carrarese 4-2

Classifica Serie B

Pisa 14 Spezia 12 Sassuolo 11 Cremonese 10 Mantova 10 Brescia 9 Sudtirol 9 Modena 8 Bari 8 Cesena 8 Reggiana 8 Palermo 8 Cittadella 8 Juve Stabia 8 Salernitana 7 Catanzaro 6 Sampdoria 5 Cosenza 4 Carrarese 3 Frosinone 3