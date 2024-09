Serie B, gli squalificati della 5ª giornata: assenza per Frosinone, Modena e Mantova

CalcioWeb

Il Giudice Sportivo, al termine della 5ª giornata d’andata della Serie BKT, ha squalificato tre calciatori: due turni a Darboe (Frosinone) e uno a Caldara (Modena) e Trimboli (Mantova).

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 17 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di vetro; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DARBOE Ebrima (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); condotta gravemente antisportiva, per avere, al 12° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALDARA Mattia (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TRIMBOLI Simone (Mantova): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco