Serie B, gli squalificati: le decisioni del giudice sportivo dopo la 4° giornata

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori e dei dirigenti squalificati dopo la 4° giornata del campionato di Serie B. Nel dettaglio sono tre i calciatori squalificati tutti per un turno.

I provvedimenti del giudice sportivo

Il giudice sportivo Ines Pisano, tramite un comunicato, ha reso note le decisioni al termine della 4a giornata di Serie B. Di seguito i calciatori ed i dirigenti squalificati:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CICHELLA Matteo (Frosinone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

FOLINO Francesco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VULIKIC Stipe (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTAGNINI Renzo (Brescia): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.