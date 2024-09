CalcioWeb

Con la fine degli orari estivi, la Serie B introduce un cambiamento significativo per le gare diurne, sia per quanto riguarda quelle del sabato che per quelle della domenica.

A partire dalla quinta giornata del campionato di Serie B, con il match tra Juve Stabia e Palermo, in programma sabato 14 settembre, le gare pomeridiane che si sono sempre disputate alle 14:00, subiranno uno spostamento di un’ora, andando a occupare lo slot delle 15:00.