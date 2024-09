Serie C, Albinoleffe-Pergolettese: le probabili formazioni

CalcioWeb

La Pergolettese scenderà in campo stasera contro l’Albinoleffe, formazione che sopravanza di un punto in classifica i gialloblù.

“Mi aspetto di non fare dieci minuti regalati: non possiamo più permettercelo. È vero che ci diciamo sempre che la squadra è la più giovane del girone e quindi gli va dato tempo, però poi il tempo scade anche. Adesso bisogna cominciare ad essere concreti e maturare con maggiore velocità. Non stiamo a recriminare sugli errori commessi sabato dal portiere che è un 2004 o dei due difensori 2005 – ha dichiarato mister Mussa – perché nel percorso di crescita ci stanno, ma bisogna anche accompagnare i ragazzi a gestire l’errore commesso. Poi sono stati bravissimi sotto 2 a 0 ad andare a recuperare e bravi anche, in settimana, a liberare la testa per la prossima gara e andare a fare una partita seria, stavolta non dall’ottavo minuto ma dal primo all’ultimo.”

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Pergolettese

Queste le probabili formazioni del match di questa sera

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Potop, Baroni, Borghini; Gusu, Parlati, Zanini, Astrologo, Munari; Longo, Zoma. All. Lopez

PERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi; Albertini, Careccia, Scarsella, Mondele, Olivieri; Anelli, Piu. All. Mussa