Dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva superando 2-0 la Giana Erminio, oggi alle 18.30 l’AlbinoLeffe torna in campo allo Stadium per affrontare la Pro Patria nella sfida valida per il sesto turno del Girone A di Serie C.

Albinoleffe-Pro Patria dove vederla in tv

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, e in diretta streaming su NOW e SkyGo.