Serie C, Albinoleffe: le ultime prima di Albinoleffe-Pergolettese

Dopo due pareggi consecutivi contro Arzignano Valchiampo e L.R. Vicenza, l’Albinoleffe torna in campo stasera tra le mura amiche dello Stadium di Zanica contro la Pergolettese guidata da Giovanni Mussa.

“Contro la Pergolettese, vogliamo subito dare continuità a quanto di buono fatto vedere nel corso del match di sabato scorso – ha dichiarato mister Giovanni Lopez – L’obiettivo? Portare a casa l’intera posta in palio. Stiamo preparando l’incontro, come sempre, riservando massima attenzione ad ogni dettaglio – ha proseguito mister Lopez – Mi aspetto una bella partita, tra due squadre che esprimono un buon calcio. Loro sono una formazione ben strutturata, che gioca in modo propositivo e al tempo stesso lascia giocare. In un duello del genere, dunque, sarà ancor più importante dimostrare una solida organizzazione collettiva e riuscire a mettere le individualità nelle condizioni ideali per incidere sull’andamento della sfida“.