CalcioWeb

La sfida Picerno-Crotone, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C, in programma domenica 22 settembre alle ore 20:45 al Curcio, sarà diretto da Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese.

Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Alessandro Marchese di Napoli; quarto ufficiale Valerio Vogliacco di Bari.