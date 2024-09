Serie C Girone A, 6ª giornata: il Padova mostra i muscoli, il Vicenza ferma il Renate e si siede al tavolo promozione | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo lo scialbo 0-0 senza emozioni tra Albinoleffe e Pro Patria tutte le emozioni si sviluppano sull’asse Padova-Vicenza e proprio a Padova la partita prende una piega inattesa, con la Virtus Verona che trova subito il vantaggio e poi si lascia schiacciare dalla capolista che, infatti, al minuto 3 della ripresa trova il pareggio grazie a Villa con la decisiva complicità del portiere Sibi (preferito, a sorpresa, ad Alfonso).

L’estremo difensore gambiano incredibilmente si ripete 9 minuti dopo in occasione di un tiro quasi uguale di Bianchi che rimbalza allo stesso modo scavalcando il portiere esattamente come in occasione del gol del pareggio. Un fallo di mano in area mette fine, di fatto, l’incontro al minuto 66 grazie alla realizzazione del penalty da parte di Spagnoli.

Nel recupero Liguori chiude i conti per il 4-1 definitivo, ma la verità è che con tre gol in diciotto minuti e il Padova si prende il comando solitario della classifica, perchè il Renate, intanto, cade a Vicenza, dove i padroni di casa assediano l’altra capolista fin dal primo minuto; si gioca praticamente a una porta ma i biancorossi non riescono a passare fino al minuto 59 quando il muro degli ospiti cade, abbattuto da un gol di Zamparo che sfrutta un rimpallo in area di rigore e mette in rete.

Intanto il Novara vince il “derby del riso” superano per 1-0 la Pro Vercelli grazie a una rete di Bertoncini.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone A

Martedì 24 settembre

ore 18:30

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

ore 20:45

L.R. Vicenza-Renate 1-0

Novara-Pro Vercelli 1-0

Padova-Virtus Verona 4-1

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Atalanta U23-Pergolettese

Caldiero Terme-Alcione Milano

Lecco-Arzignano

ore 20:30

Feralpisalò-Giana Erminio

Giovedì 26 settembre

ore 18.30

Clodiense-Trento

ore 20:45

Triestina-Lumezzane

La classifica

PADOVA 18 RENATE 15 L.R. VICENZA 14 CALDIERO 9 LECCO 9 ALBINOLEFFE 9 TRENTO 8 LUMEZZANE 8 ATALANTA U23 7 PRO VERCELLI 6 FERALPI SALO’ 6 CLODIENSE 5 GIANA ERMINIO 5 NOVARA 5 ARZIGNANO 4 ALCIONE MILANO 4 VIRTUS VERONA 4 TRIESTINA 3 PRO PATRIA 3 PERGOLETTESE 2

(Padova, Virtus Verona, L.R. Vicenza, Renate, Novara, Pro Vercelli, Albinoleffe, Pro Patria una partita in più).