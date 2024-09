Serie C Girone A, 7ª giornata: Atalanta U23 spaziale, vince a Verona in 10 | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Le dinamiche della vetta si erano già sviluppate tutte e allora le emozioni arrivano da Trento, dove la Triestina pare cogliere la vittoria che manca dalla prima di campionato, ma al minuto 90 il sogno si infrange sulla diversa opinione del solito Di Carmine che pareggia il vantaggio giuliano firmato dopo soli 11 minuti di gara da un rigore di Vertainen. Finisce 1-1.

Scoppiettante la gara tra Virtus Verona-Atalanta U23, con i giovani bergamaschi che offrono il loro marchio di fabbrica, cioè l’agonismo e la personalità, elementi che consentono ai nerazzurri prima di pareggiare con Navarro il vantaggio iniziale della Virtus Verona, messo a segno da De Marchi, poi di resistere per un tempo intero in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Comi e, infine, di piazzare il gol-vittoria Finisce 1-2, Atalanta in festa, per la Virtus Verona, alla quarta sconfitta consecutiva, è notte fonda.

Una doppietta di Stuckler consente alla Giana Erminio di superare la Clodiense per 2-1. Chiuderanno il turno, domani, Lumezzane-Arzignano e Pergolettese-Caldiero.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone A

Sabato 28 settembre

ore 18:30

Pro Patria-Padova 1-1

ore 20:45

Alcione Milano-Novara 2-1

L.R. Vicenza-Feralpisalò 1-0

Pro Vercelli-Lecco 3-2

Renate-Albinoleffe 0-2

Domenica 29 settembre

ore 12:30

Trento-Triestina 1-1

ore 20:45

Giana Erminio-Clodiense 2-1

Virtus Verona-Atalanta U23 1-2

Lunedì 30 settembre

ore 20:45

Lumezzane-Arzignano

Pergolettese-Caldiero Terme

La classifica

Padova 19 L.R: Vicenza 17 Renate 15 Atalanta u23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Lumezzane 11 Trento 10 Alcione Milano 10 Caldiero 9 Feralpi Salò 9 Pro Vercelli 9 Giana Erminio 8 Clodiense 6 Novara 5 Triestina 4 Virtus Verona 4 Pro Patria 4 Arzignano 4 Pergolettese 2

(Lumezzane, Arzignano, Pergolettese e Caldiero una partita in meno)