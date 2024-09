Serie C Girone A, 7ª giornata: Lumezzane con il minimo sforzo e prima gioia Pergolettese | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Sono andate in archivio anche le ultime due partite della 7ª giornata del Girone A di Serie C. Prima gioia per la Pergolettese, in grado di vincere contro il Caldiero Terme in una scoppiettante 3-2. Le reti per i padroni di casa sono state realizzate da Capoferri, Jaouhari e Tonoli. La rimonta degli ospiti si è fermata ad un passo dal pareggio.

Nell’altra partita tre punti importanti del Lumezzane contro l’Arzignano: il gol di Monachello al 30′ decide il match.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone A

Sabato 28 settembre

ore 18:30

Pro Patria-Padova 1-1

ore 20:45

Alcione Milano-Novara 2-1

L.R. Vicenza-Feralpisalò 1-0

Pro Vercelli-Lecco 3-2

Renate-Albinoleffe 0-2

Domenica 29 settembre

ore 12:30

Trento-Triestina 1-1

ore 20:45

Giana Erminio-Clodiense 2-1

Virtus Verona-Atalanta U23 1-2

Lunedì 30 settembre

ore 20:45

Lumezzane-Arzignano 1-0

Pergolettese-Caldiero Terme 3-2

La classifica

Padova 19 L.R: Vicenza 17 Renate 15 Lumezzane 14 Atalanta u23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Trento 10 Alcione Milano 10 Caldiero 9 Feralpi Salò 9 Pro Vercelli 9 Giana Erminio 8 Clodiense 6 Pergolettese 5 Novara 5 Triestina 4 Virtus Verona 4 Pro Patria 4 Arzignano 4

(Novara e Pro Patria 1 gara in meno)