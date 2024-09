Serie C Girone A, il Padova batte 1-0 l’Alcione: veneti in vetta con il Renate | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Padova prende subito il comando delle operazioni mentre l’Alcione prova a organizzare la resistenza chiudendosi bene. Tocca due volte a Crisetig cercare di scardinare la difesa ospite dalla lunga distanza ma senza esito. Sale in cattedra Liguori che due volte va a un passo dal portare in vantaggio il Padova e poi, al minuto 27, trova il fallo da rigore che consente a Varas dagli 11 metri di portare in vantaggio il Padova. Il primo tempo si chiude sull’1-0, decisamente meritato.

La ripresa vede lo stesso copione e uno scatenato Liguori colpisce la traversa al minuto 49; la partita la fa sempre il Padova e l’Alcione fa fatica a proporsi. Da qui in poi il secondo tempo passa col Padova in controllo assoluto del match e della vittoria che lo mantiene in vetta alla classifica assieme al Renate

Tabellino Padova-Alcione Milano 1-0

PADOVA (3-4-2-1) Fortin; Belli (dal 34′ s.t. Faedo), Delli Carri, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Favale(dal 24′ s.t. Villa); Liguori(dal 24′ s.t. Valente), Varas (dal 34′ s.t. Bianchi); Spagnoli (dal 17′ s.t. Bortolussi)

PANCHINA Voltan, Carniello, Granata, Crescenzi, Kirwan, Broh, Cretella, Russini, Beccaro

ALLENATORE Andreoletti

ALCIONE MILANO (4-3-2-1): Bacchin; Chierichetti, Pirola, Miculi, Dimarco; Bagatti (dal 35′ s.t. Pio Loco), Bonaiti, Palma (dal 14′ s.t. Bertoni); Invernizzi (dal 20′ s.t. Bright), Palombi; Marconi (dal 19′ s.t. Samele)

PANCHINA Agazzi, Stabile, Bertolotti, Caremoli, Piccinocchi, Mazzola, Foglio, Lanzi, Rebaudo, Pessolani

ALLENATORE Cusatis

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

ASSISTENTI: Gentile-Russo

Risultati 4ª Giornata Serie C Girone A

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Albinoleffe-Pergolettese 3-0

Feralpisalò-Virtus Verona 1-0

Renate-Giana Erminio 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 20:45

Padova-Alcione Milano 1-0

Classifica Serie C Girone A

PADOVA 12 RENATE 12 CALDIERO 6 PRO VERCELLI 6 L.R. VICENZA 5 ALBINOLEFFE 5 GIANA ERMINIO 5 LECCO 5 FERALPISALO’ 5 ALCIONE MILANO 4 LUMEZZANE 4 VIRTUS VERONA 4 LUMEZZANE 4 CLODIENSE 4 TRIESTINA 3 TRENTO 2 PRO PATRIA 2 PERGOLETTESE 1 ARZIGNANO 1 NOVARA 1

(Caldiero, Pro Vercelli, L.R: Vicenza, Pro Patria, Trento, Arzignano, Clodiense, Lumezzane; Triestina, Atalanta u23, Novara, Lecco 1 partita in meno).