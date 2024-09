Serie C Girone A: la Triestina affonda, la Clodiense rosica | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

La Triestina proprio non riesce a dare un segnale di vita e capitola in casa anche contro il Lumezzane (2-3) che, andato in vantaggio con Pisano dopo 8 minuti, subisce comunque il pari dei giuliani ad opera di Vicario al minuto 21, ma la reazione dei padroni di casa dura poco e infatti gli ospiti si riportano in vantaggio con Iori poco dopo la mezzora del primo tempo.

La ripresa vede i giuliani proiettati in avanti e anche capaci di trovare il pari con Struna al 59°. La Triestina ora ci crede ma è il Lumezzane a tornare avanti con Taugordeau al minuto 70. Finisce tra i fischi del non numeroso pubblico del “Rocco”.

Nel pomeriggio il Trento era riuscito a strappare il pari (2-2) in casa della Clodiense riemergendo dal doppio svantaggio (reti di Manfredonia e Salvi pareggiate da Rada e un autogol) e andando, poi, anche vicino al clamoroso successo, ma il pareggio è giusto.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone A

Martedì 24 settembre

ore 18:30

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

ore 20:45

L.R. Vicenza-Renate 1-0

Novara-Pro Vercelli 1-0

Padova-Virtus Verona 4-1

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Atalanta U23-Pergolettese 5-1

Caldiero Terme-Alcione Milano 0-2

Lecco-Arzignano 3-2

ore 20:30

Feralpisalò-Giana Erminio 2-0

Giovedì 26 settembre

ore 18.30

Clodiense-Trento 2-2

ore 20:45

Triestina-Lumezzane 2-3

La classifica

PADOVA 18 RENATE 15 L.R. VICENZA 14 LECCO 12 LUMEZZANE 11 ATALANTA U23 10 TRENTO 9 CALDIERO TERME 9 FERALPI SALO’ 9 ALBINOLEFFE 9 ALCIONE MILANO 7 CLODIENSE 6 PRO VERCELLI 6 GIANA ERMINIO 5 NOVARA 5 ARZIGNANO 4 VIRTUS VERONA 4 TRIESTINA 3 PRO PATRIA 3 PERGOLETTESE 2