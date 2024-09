Serie C Girone B 4ª giornata, nella domenica delle umbre vince solo la Ternana | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Erano in campo tre squadre umbre e due di queste se la vedevano nel derby Perugia-Gubbio che si è chiuso in parità (1-1) dopo che gli ospiti erano andati in vantaggio e nonostante il loro forcing finale a caccia del successo. Continua a deludere il Perugia e l’aria in casa biancorossa si fa pesante.

La Ternana, invece, si sbarazza per 3-0 del Pineto con una doppietta di Cianci e respira in classifica. Lucchese-Rimini e Pescara- Pianese chiuderanno domani il quarto turno.

Risultati Serie C Girone B 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Entella-Carpi 1-1

Arezzo-Legnago Salus 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 20:45

Vis Pesaro-Pontedera 2-0

Milan Futuro-Ascoli 0-2

Sestri Levante-SPAL 1-3

Campobasso-Torres 0-1

Domenica 15 settembre

Ore 20:45

Perugia-Gubbio 1-1

Ternana-Pineto 3-0

Classifica Serie C Girone B

ENTELLA 10 VIS PESARO 9 GUBBIO 8 PESCARA 7 TORRES 7 ASCOLI 7 TERNANA 7 CARPI 6 PONTEDERA 6 AREZZO 6 PERUGIA 5 PINETO 5 PIANESE 4 LUCCHESE 4 CAMPOBASSO 3 SPAL 1 RIMINI 1 MILAN FUTURO 1 SESTRI LEVANTE 1 LEGNAGO 0

(Pescara, Torres, Pianese, Lucchese, Rimini e Milan U23 una gara in meno)