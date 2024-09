Serie C Girone B: la Lucchese sbanca il ‘Del Duca’ di Ascoli (1-2), la Pianese ferma l’Entella (1-1) | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

La Lucchese passa al “Del Duca” di Ascoli con merito (1-2); dopo aver controllato le sfuriate dei padroni di casa, poco per volta i toscani hanno preso il controllo della gara e, dopo aver colpito un palo, sono andati in vantaggio poco dopo la metà della ripresa. Il pari del solito Corazza sembra avviare la gara verso il pari ma la Lucchese ci crede ancora e coglie la vittoria in tempo di recupero con Sasanelli.

Fatica più del previsto la capolista Entella sul campo della Pianese che va in vantaggio a sorpresa proprio nel momento in cui l’Entella sta spingendo di più. I liguri ricominciano a macinare gioco e trovano il pareggio in avvio di ripresa. Da lì in poi è sterile supremazia dell’Entella. Finisce 1-1.

Risultati 5ª giornata Serie C Girone B

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Gubbio-Campobasso 0-0

Vis Pesaro-Ternana 0-2

Sabato 21 settembre

ore 16:15



Legnago-Sestri Levante 0-3

ore 20:45

Pontedera-Arezzo 0-1

Torres-Pineto 1-1

Domenica 22 settembre

ore 18:30

Ascoli-Lucchese 1-2

Pianese-Entella 1-1

Lunedì 23 settembre

ore 20:30

Pescara-Perugia

ore 20:45

Rimini-Milan Futuro

Spal-Carpi

Classifica Serie C Girone B

Entella 11 Pescara 10 Ternana 10 Torres 9 Vis Pesaro 9 Gubbio 9 Arezzo 9 Lucchese 8 Ascoli 7 Carpi 6 Pontedera 6 Pineto 6 Perugia 5 Pianese 5 Campobasso 4 Sestri Levante 4 Rimini 2 Milan U23 2 Spal 1 Legnago Salus 0

(Pescara, Carpi, Perugia, Rimini, Milan U23, Spal 1 partita in meno)