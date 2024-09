Serie C Girone C, 6ª giornata: vince la Casertana, solo pari per l’Avellino. Sprofonda il Taranto | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Altamura e Cavese non si fanno male e finisce 0-0 il match della 6ª giornata del Girone C di Serie C, mentre la Casertana regola senza problemi (2-0) un Taranto che pare essere già in caduta libera.

C’era grande curiosità per vedere di quale reazione fosse capace l’Avellino dopo l’esonero di Pazienza e dell’intera area tecnica. A Torre del Greco i biancoverdi continuano a pungere poco e oltre lo 0-0 non riescono a portare a casa.

Risultati 6ª giornata Serie C Girone C

Martedì 24 settembre

ore 20:45

Altamura-Cavese 0-0

Casertana-Taranto 2-0

Turris-Avellino 0-0

Mercoledì 25 settembre

ore 18:30

Potenza-Trapani

ore 20:45

Catania-Audace Cerignola

Crotone-Sorrento

Foggia-Giugliano

Latina-Messina

Giovedì 26 settembre

ore 18:30

Juventus U23-Picerno

ore 20:45

Monopoli-Benevento

La classifica

BENEVENTO 12 PICERNO 11 POTENZA 10 MONOPOLI 10 AUDACE CERIGNOLA 10 GIUGLIANO 8 SORRENTO 8 CATANIA 8 CASERTANA 7 TURRIS 6 TRAPANI 6 CAVESE 6 CROTONE 6 LATINA 6 MESSINA 5 JUVENTUS NEXT GEN 5 FOGGIA 5 AVELLINO 4 ALTAMURA 4 TARANTO 2