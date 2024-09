Serie C Girone C, 7ª giornata: la coppia Picerno-Benevento vince e torna in vetta | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Emozioni nelle ultime partite della 7ª giornata del Girone C di Serie C. In particolar modo si è registrata una prova di forza del Benevento, in grado di vincere con il netto risultato di 4-1 contro la Juventus U23. Le reti per i padroni di casa sono state realizzate da Manconi, doppietta Simonetti e Lamesta. Per gli ospiti inutile il gol del momentaneo vantaggio di Palumbo.

Nell’altra partita vittoria casalinga del Picerno contro il Messina con il punteggio di 2-0: decisive le marcature di Cardoni e Petito.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone C

Sabato 28 settembre

ore 18:30

Taranto-Sorrento 2-2

Domenica 29 settembre

ore 18:30

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 4-0

ore 20:45

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

Lunedì 30 settembre

ore 20:30

Picerno-Messina 2-0

ore 20:45

Benevento-Juventus U23 4-1

La classifica

Benevento 15 Picerno 15 Monopoli 13 Trapani 12 Cerignola 12 Catania 12 Sorrento 12 Potenza 11 Giugliano 11 Cavese 9 Casertana 8 Crotone 7 Latina 7 Avellino 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Taranto 3