Serie C Girone C: il Benevento vola in vetta, crolla il Catania, Crotone travolto. Sconfitta in casa per il Cerignola | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Scoppiettanti le gare del girone C di Serie C fin dal pomeriggio, quando il Trapani si divora occasioni su occasioni (compresi ben due calci di rigore) e deve accontentarsi del pari casalingo (1-1) contro una coriacea Juventus Next Gen che, dopo Monopoli, torna imbattuta anche da Trapani.

Sul campo del Giugliano, invece, il Catania vive un pomeriggio da incubo. Sotto di una rete dopo averne a sua volta fallita una pochi secondi prima, la squadra di Toscano trova il pari a inizio ripresa. E quando sembra che il Catania (seguito da un nutrito numero di tifosi) possa passare in vantaggio da un momento all’altro subisce il 2-1 del Giugliano nel più classico dei contropiede che allo stesso modo, con un Njambe inarrestabile, va a un passo dal terzo gol che, comunque, arriva con Balde al minuto 81. L’ingresso in campo di Montalto scuote il Catania e il centravanti si procura e realizza il rigore del 3-2 che sarà anche il risultato finale.

A Benevento i giallorossi vanno in vantaggio alla prima occasione della gara con Oukhadda (tiro deviato) e raddoppiano con Manconi al 17° e la conferma che non sia la serata migliore per il Foggia arriva al minuto 26 quando Emmausso calcia debolmente e si fa parare un calcio di rigore. Non così Manconi che nella ripresa mette in rete dagli 11 metri il gol della sua doppietta personale. Un altro penalty scrive il 4-0 finale che porta il Benevento in cima alla classifica scavalcando il Cerignola superato in casa dal Potenza sullo 0-0.

I pugliesi, però, hanno di che rammaricarsi, visto che nel primo tempo Salvemini ha fallito il rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio il Cerignola. Al minuto 73 l’eterno Caturano mette in porta il gol della vittoria per il Potenza (0-1). A Picerno dilaga la squadra di casa che travolge il Crotone (5-2) con i calabresi mai in partita e continuamente in balia degli avversari per un inizio di stagione davvero sotto le attese.

I risultati della 5ª giornata

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Messina-Casertana 2-2

Sabato 21 settembre

ore 18:30

Sorrento-Turris 0-0

ore 20:45

Avellino-Latina 0-1

Cavese-Monopoli 0-1

Taranto-Altamura 1-2

Domenica 22 settembre

ore 16:15

Trapani-Juventus U23 1-1

ore 18:30

Giugliano-Catania 3-2

ore 20:45

Audace Cerignola-Potenza 0-1

Benevento-Foggia 4-0

Picerno-Crotone 5-2

Classifica Serie C Girone C

Benevento 12 Picerno 11 Potenza 10 Monopoli 10 Audace Cerignola 10 Giugliano 8 Sorrento 8 Catania 8 Trapani 6 Latina 6 Crotone 6 ACR Messina 5 Juventus U23 5 Foggia 5 Cavese 5 Turris 5 Casertana 4 Avellino 3 Altamura 3 Taranto 2