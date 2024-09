Serie C, i risultati della 3ª giornata del Girone C: Benevento e Monopoli rifilano 4 gol | CLASSIFICA

CalcioWeb

Non solo il Girone A, si è conclusa anche la 3ª giornata del Girone C di Serie C. Non si ferma la corsa inarrestabile del Catania: i siciliani si sono imposti 1-3 contro la Juventus U23. Quattro gol in casa del Messina contro il Taranto, ok anche il Trapani a Crotone e la Turris in casa contro il Latina.

Domenica altre 5 partite importanti: la vittoria casalinga del Sorrento contro l’Altamura, il netto successo del Benevento contro il Potenza, il blitz del Monopoli a Foggia ed i pareggi in Avellino-Cerignola e Giugliano-Cavese.

I risultati della 3ª giornata

Juventus U23-Catania 1-3

Picerno-Casertana 0-0

Messina-Taranto 4-1

Crotone-Trapani 1-2

Turris-Latina 2-0

Sorrento-Altamura 2-1

Avellino-Cerignola 0-0

Benevento-Potenza 4-1

Foggia-Monopoli 1-4

Giugliano-Cavese 0-0

La classifica

Picerno 7 Cerignola 7 Catania 7 Sorrento 7 Monopoli 6 Benevento 6 Giugliano 5 Messina 4 Foggia 4 Potenza 4 Trapani 4 Cavese 4 Juventus U23 3 Crotone 3 Turris 3 Casertana 2 Latina 2 Avellino 2 Taranto 1 Altamura 0