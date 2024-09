Serie C, Virtus Verona: le ultime prima di Feralpisalò-Virtus Verona

CalcioWeb

La Virtus Verona affronterà oggi la Feralpisalò nella quarta giornata di campionato di Serie C. La squadra veronese arriva a questa gara dopo la bella vittoria ottenuta contro il Novara.

“Veniamo da tre prestazioni positive – ha dichiarato Gigi Fresco, tecnico della Virtus Verona – in cui avremmo meritato la vittoria. Siamo una squadra giovane ma stiamo crescendo. Con la Feralpisalò sarà una partita molto dura, contro una squadra forte e arrabbiata per un inizio negativo. Hanno un allenatore emergente e una società seria. La nostra è una buona partenza. Loro invece vogliono rifarsi, a maggior ragione in casa propria. Spero che entrambi facciano una grande partita, ma che alla fine vinciamo noi.“