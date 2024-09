L’incubo di Maignan, il sogno di Torriani: dal Città di Cologno alla Champions con il Milan

CalcioWeb

La notte da incubo di Mike Maignan coincide con la notte da sogno di Lorenzo Torriani. Mentre l’esperto portiere francese, infortunatosi due volte nella sfida di Champions League contro il Liverpool, alza bandiera bianca in lacrime, il giovane portierino rossonero fa il suo esordio con la maglia del Milan e lo fa in Europa.

Milan sotto di un gol (1-2), senza portiere titolare e con Sportiello (riserva) infortunato, tocca al talentino della primavera già ammirato nelle amichevoli estive. Ma il calcio d’agosto è una cosa, la prima gara di Champions League è tutt’altro paio di maniche.

Chi è Lorenzo Torriani?

Classe 2005, già da piccolino era considerato un ottimo prospetto. Giocava al Città di Cologno e venne notato dall’Inter, ma la società in cui giocava era affiliata con il Milan e a 8 anni Torriani è diventato rossonero iniziando tutta la trafila delle giovanili fino alla primavera. La prima convocazione tra i grandi arriva il 4 maggio 2024 alla 35ª di campionato come terzo portiere. L’esordio in Serie A deve ancora arrivare ma, probabilmente, è solo questione di tempo: difficile che Maignan recuperi per il weekend, Lorenzo Torriani sarà titolare nel derby contro l’Inter di domenica. Che settimana…