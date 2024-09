Eroe Soleri: entra, segna e fa il portiere! L’attaccante mantiene la porta inviolata e lo Spezia vince

CalcioWeb

L’ultima giornata del campionato di Serie B ha regalato grandi emozioni. Una grande protagonista della prima parte del torneo cadetto è lo Spezia: la squadra è ancora imbattuta ed è considerata una candidata per la qualificazione ai playoff.

L’ultima partita contro il Cesena si è conclusa 2-1 in rimonta. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Tommaso Berti dopo appena 5 minuti. Lo Spezia si scatena nel finale: prima Soleri trova il pareggio all’84’, poi l’apoteosi a tempo scaduto grazie a Bertola.

Eroe Soleri

Il grande protagonista dell’ultima giornata è stato Edoardo Soleri. Non solo Delprato in Napoli-Parma, anche Soleri è stato costretto a spostarsi in porta. Subentrato nel secondo tempo al posto di Pio Esposito, l’ex Palermo ha ristabilito la parità e, poco più tardi, si è spostato in porta a causa dell’infortunio del portiere Sarr (lo Spezia aveva finito i cambi).

Il risultato è stato entusiasmante: l’attaccante ha mantenuto la porta inviolata e a tempo quasi scaduto Bertola ha siglato il gol del definitivo 2-1.