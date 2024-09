Il Sorrento a caccia di punti nella sfida contro il Potenza: le probabili formazioni

CalcioWeb

Questa sera, lo Stadio Comunale Alfredo Viviani ospiterà la partita Potenza–Sorrento, valevole per la quarta giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

Le probabili formazioni

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Verrengia, Riggio, Burgio; Felippe, Castorani, Erradi; Rosafio, Caturano, D’auria A disp.: Cucchietti, Galiano, Galletta, Milesi, Riggio, Rillo, Ferro, Ghisolfi, Firenze, Schimmenti, Vilardi, Selleri, Rossetti, All. Pietro De Giorgio

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello, De Francesco, Cuccurullo; Guadagni, Musso, Bolsius. A disp. Harrasser, Albertazzi, Colombini, Carotenuto, Scala, Riccardi, Polidori, Di Somma, Colangiuli, Vitiello, Russo, Cadili, Palella, Lops, Esposito, All. Barilari