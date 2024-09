CalcioWeb

Effettuati i sorteggi per i quarti di finale della Coppa Davis. Tanta attesa per l’Italia che, dopo aver passato brillantemente la fase a gironi a Bologna, attendeva con ansia di conoscere quale squadra dovrà affrontare in quel di Malaga. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri hanno pescato l’Argentina.

Evitata l’Australia, finalista l’anno scorso, che affronterà gli USA. Le Final 8 sono in programma dal 19 al 24 novembre. Gli altri abbinamenti sono Germania-Canada e Olanda-Spagna.