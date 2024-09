Spal, Antenucci ad un passo dal ritiro: l’annuncio dell’attaccante

CalcioWeb

“Nella mia testa c’è questa idea che sia l’ultima stagione in campo. In estate mi è stato proposto di continuare o meno e io volevo fare un altro anno perché l’ultimo non era stato certo positivo.”

E’ quanto ha dichiarato a Tuttosport l’attaccante della Spal, Mirko Antenucci, il quale annuncia il ritiro dal calcio giocato dopo una carriera calcistica lunga 22 anni.

“C’è stato un momento in cui ho riflettuto sulla possibilità di dire basta, per i problemi al tendine di Achille, ma ho scelto di continuare e dal punto di vista personale la scelta mi sta dando ragione.

Voglio però rimanere nel calcio e volevo completare lo studio universitario perché avevo iniziato da giovanissimo e mi dispiaceva aver dovuto lasciare. Un concetto che mi è rimasto dai libri è quello di essere sempre positivi e ottimisti e credere in quello che si fa, le occasioni poi arrivano. La famosa ricerca della felicità“.