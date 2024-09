Spal, Casella chiede scusa ai tifosi: “squadra senza anima”

CalcioWeb

Il direttore dell’area tecnica della Spal, Alex Casella è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Virtus Entella, restando quindi al penultimo posto in classifica, per chiedere scusa ai tifosi.

“E’ doveroso da parte mia essere qui in conferenza per chiedere scusa ai tifosi: questa sera la prestazione non è stata all’altezza. In questa partita sono mancate intensità e carattere, sono basilari. Se si gioca senza anima non si va da nessuna parte – ha dichiarato il Direttore Casella – Oggi abbiamo una proprietà a cui rendere conto e una piazza da guardare negli occhi, indipendentemente dal modulo e dalla tattica. Per poterlo fare però dobbiamo essere in grado di poter dire, a fine partita: “oggi ho dato tutto”.

Per uscire da questa situazione bisogna avere cuore, il resto è una conseguenza; quindi, ognuno di noi si deve guardare dentro e deve tirar fuori le motivazioni. Noi siamo la Spal con un muro di tifosi che spinge per 90 minuti e per tutta la settimana la squadra lavora a mille all’ora: bisogna tirarsi su le maniche e lavorare ancora più forte di prima.

Delle sette gare affrontate finora, il percorso è stato difficile perché abbiamo cambiato tanti giocatori, in salita, ma in crescita. Se però manca il cuore non possiamo andare avanti: la tattica e la tecnica arrivano dopo. Con un pubblico che spinge così, se ognuno mette in campo di più di quello che abbiamo fatto fino ad adesso potremo anche perdere, ma sono convinto che la prestazione sarà differente. A quel punto i risultati saranno una conseguenza”.